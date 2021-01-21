Babam Çok Değişti 'Kerami Pamuk' kimdir? Salih Kalyon kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Kerami Pamuk karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Kerami Pamuk kimdir, gerçek adı nedir? Salih Kalyon kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Kerami Pamuk karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Kerami Pamuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kerami Pamuk (Salih Kalyon) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Kerami Pamuk (Salih Kalyon) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ KERAMİ PAMUK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Kerami Pamuk karakterini "Salih Kalyon" canlandırmaktadır.

SALİH KALYON KİMDİR?

Salih Kalyon (d. 2 Şubat 1946, Ağrı), Türk oyuncu.

Aslen Trabzon'un Çaykara ilçesinin Koldere köyündendir. Babası saatçilik yaptığı için Çaykara'dan çıkıp Ağrı'ya gitmiştir ve bu yüzden orada doğmuştur. Daha sonra Sakarya'ya yerleşmişlerdir. Çocukluğu burada geçmiştir. İlk ve ortaokulu burada tamamlamıştır. Ortaöğrenim mezunu olan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu, BKM Oyuncuları gibi topluluklarda, sinema filmlerinde ve dizilerde oynamaktadır. Tolga Çevik'le birlikte Komedi Dükkanı adlı eğlence programında rol almış, daha sonra başka projeler nedeniyle bu programdan ayrılmıştır.

Tiyatro yapmaya 1964 yılında başlamış, kariyerinin başında 20 yıl kadar çocuk oyunları yazmış yönetmiş ve oynamıştır. Verdiği bir röportajda sinema filmlerinde fazla rol almaması hakkındaki bir soru üzerine "Ben 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladım, yani 44 yıl önce. Tiyatro oyuncusu olarak İstanbul'a geldiğim zaman, sinema yapma aşkıyla hep setlere gider, uzaktan çalışmaları izlerdim. Her izlediğimde de halime şükredip, geri dönerdim. Setlere gittiğim zaman hayalini kurduğum sinemanın o sinema olmadığını gördüm çünkü." demiştir.