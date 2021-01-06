"Babam Çok Değişti" dizisinin kadrosuna Naz Elmas katıldı
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"Babam Çok Değişti" dizisinin kadrosuna Naz Elmas katıldı

06.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:35

Başrollerini Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal paylaştığı dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Naz Elmas katıldı.

Başrollerini Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal paylaştığı dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Naz Elmas katıldı.

 Dizinin 07 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek olan bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Elmas, Mehmet Ali'nin ilk aşkı olan Deniz karakterine hayat verecek.

 Babam Çok Değişti' nin yeni bölümümün özeti ise şöyle; Mehmet Ali'nin ilk aşkının yıllar sonra çıkıp gelmesi ortalığı karıştırır! Mehmet Ali, ilk aşkı Deniz'i karşısında görünce büyük bir korku yaşar, çünkü Aslı'ya bu konuda yalan söylemiştir! Mehmet Ali Deniz'i, başta annesi Arife ve eşi Aslı olmak üzere tüm ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Yalan üstüne yalan söyleyen Mehmet Ali, abisi Rıfkı'nın başını büyük bir derde sokarken, Deniz'in yıllardan sonra neden çıkıp geldiği merak konusudur. Öte yandan Damla Hulusi'nin, dedesi Kerami ile dostluğunu hiç samimi bulmaz ve Hulusi'ye güvenmez. Hulusi, Kerami ile dostluk kurmaya çalışırken aslında çok başka bir şeyin peşindedir. Hulusi'nin asıl amacı nedir?

 Oğulcan başına geleceklerden habersiz arkadaşlarını eve davet eder. Oğulcan'ın başına öyle bir şey gelir ki, Oğulcan hayatının en unutulmaz gecesini yaşar. Tüm bunlar olurken Yağmur'u, sevgilisi Emre ile ilgili öğrendiği bir kötü bir bilgi şoke eder!

Babam Çok Değişti yeni bölümleri ile her Perşembe saat 20.00'de Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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