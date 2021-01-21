Babam Çok Değişti dizisi 'Yağmur Pamuk' kimdir? Eslem Akar kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Yağmur Pamuk karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Yağmur Pamuk kimdir, gerçek adı nedir? Eslem Akar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Yağmur Pamuk karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Yağmur Pamuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yağmur Pamuk (Eslem Akar) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Yağmur Pamuk (Eslem Akar) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YAĞMUR PAMUK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Yağmur Pamuk karakterini "Eslem Akar" canlandırmaktadır.

ESLEM AKAR KİMDİR?

Eslem Akar (d. 23 Mart 1998, İstanbul) Türk oyuncu.

Eslem Akar, 23 Mart 1998 yılında ailesinin tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları'nda tamamlayan Eslem Akar, halen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir. Kameralar karşısına ilk kez 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Sen de Gitme dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile adım atmıştır.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca da biliyor.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2011-2013 : Sen de Gitme : Elif Salihoğlu :

2018 : Avlu : Ecem Demir : Yardımcı Karakter

2018 : 4N1K İlk Aşk : Ece Doğan : Yardımcı Karakter

2019 : Tek Yürek : Deniz Aslan : Başrol

2019-2020 : Güvercin : Nefise Cibranoğlu : Yardımcı Karakter

2020 : Aile Şirketi : Bade Işıl Yüce : Başrol

2020 : Babam Çok Değişti : Yağmur Pamuk : Yardımcı Karakter