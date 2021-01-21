Babam Çok Değişti dizisi 'Emre Güney' kimdir? Berke Üsdiken kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Emre Güney karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Emre Güney kimdir, gerçek adı nedir? Berke Üsdiken kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Emre Güney karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Emre Güney kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Emre Güney (Berke Üsdiken) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Emre Güney (Berke Üsdiken) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ EMRE GÜNEY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Emre Güney karakterini "Berke Üsdiken" canlandırmaktadır.

BERKE ÜSDİKEN KİMDİR?

Berke Üsdiken 27 Nisan 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Berke Üsdiken, tiyatro ve dizi film oyuncusudur. Boyu 1.87 cm. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Berke Üsdiken, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2019'dan itibaren dizi oyunculuğuna başlayarak, o yıl ilk kez Güvercin dizisinde Müslüm karakterini, 2020 yılında ise Babam Çok Değişti dizisinde Doktor Emre karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Babam Çok Değişti (Emre Güney, TV Dizisi 2020-2021)

Güvercin (Müslüm, 2019)