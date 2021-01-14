Babam Çok Değişti dizisi bitiyor mu? Babam Çok Değişti dizisi son bölüm özeti! Babam Çok Değişti oyuncuları!
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Babam Çok Değişti dizisi bitiyor mu? Babam Çok Değişti dizisi son bölüm özeti! Babam Çok Değişti oyuncuları!

14.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:43
Babam Çok Değişti dizisi bitiyor mu? Babam Çok Değişti dizisi son bölüm özeti! Babam Çok Değişti oyuncuları!

Yeni ismi ile 2. bölümü ekranlara gelecek dizi Babam Çok Değişti dizisi bitiyor mu? Babam Çok Değişti dizisi son bölüm özeti! Babam Çok Değişti oyuncuları!

Süreç Film imzalı, yönetmeliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Birol Güven tarafından kaleme alınan komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Babam Çok Değişti dizisi bitiyor mu? Babam Çok Değişti dizisi son bölüm özeti! Babam Çok Değişti oyuncuları!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ BİTİYOR MU?

Büyük umutla başlayan dizi, önemli karar alıp dizi devam ederken isim değiştirdi. Yeni ismi ile 2. bölümü yayınlanacak dizi, düşük reytingler ile final kararı mı aldı? Dizi hakkında kanaldan ve yapımcıdan herhangi bir açıklama gelmedi.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Gün ve isim değişikliği yaşayan Babam Çok Değişti yeni bölümüyle perşembe 20.00 Kanal D'de! 2. bölüm fragmanı ile heyecan yaratan dizinin final yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Babam Çok Değişti 1. Bölümde Aslı, evden taşınmak istediğini açıklayınca olanlar oluyor.Aslı, kayınvalidesi Arife ile artık aynı apartmanda oturmak istemez ve taşınmaya karar verir. Mehmet Ali ise Aslı'nın bu kararını son derece olumsuz karşılar. Ancak Aslı bu kararından vazgeçmez ve Arife'ye de taşınacaklarını söyler. Aslı'nın taşınma fikrine Arife'den nasıl bir tepki gelecek?

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ OYUNCULARI

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

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