Babam Çok Değişti 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kanal D Babam Çok Değişti 3. bölüm full izle

Kanal D'nin yeni dizilerinden olan Babam Çok Değişti, 3. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Perşembe akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde ''Aslı'nın 14 kuralı'' damga vurdu ve oldukça komik anlar yaşandı. Peki şimdiden merakla beklenen Babam Çok Değişti 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kanal D Babam Çok Değişti 3. bölüm full iz

Melek Baykal, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu gibi isimlerin rol aldığı Babam Çok Değişti 3. bölüm bu akşam saat 20.00'de ekrana geldi. Babam Çok Değişti dizisi takipçileri dizinin yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki Babam Çok Değişti 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Babam Çok Değişti dizisinin 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babam Çok Değişti 3. Bölümde Hulusi, Arife'nin aldığı anahtara bir türlü ulaşamaz.

Hulusi kendi canının derdine düşmüş, anahtarı almak için türlü yalanlar söylemeye devam etmektedir. Arife'nin sakladığı anahtarı alabilmenin peşinde olan Hulusi, kendi hayatı için bunu yapmak zorundadır. Anahtarın yerini anlatma konusunda zorluk yaşayan Hulusi, en sonunda anahtarın yerini söyler. Hulusi, Arife ve Kerami'nin evinde kalmak zorunda olunca ilk fırsatta anahtarın peşine düşer.

Babam Çok Değişti yeni bölümleri ile her Perşembe saat 20.00'de Kanal D'de.

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