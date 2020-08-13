Babam Ay'a Gittikten Sonra Uzaylılara İnanmaya Başladı" 1969 yılında, Amerikalı astronot Neil Armstrong Ay'a ilk adım atan insan olarak tarihe geçtiğinde o daha 6 yaşında bir çocuktu.

1969 yılında, Amerikalı astronot Neil Armstrong Ay'a ilk adım atan insan olarak tarihe geçtiğinde o daha 6 yaşında bir çocuktu. "İnsanlık için atılan büyük adım"ın sahibi uzaylılara inanıyormuş… İşte bunu, o gün 6 yaşında bugün 57 yaşında olan Mark Armstrong söylüyor.

2012 yılında ölen Neil Armstrong'un oğlu Mark şunları anlatıyor babası hakkında:

"Uzaya çıkan insanları dönüşte mutlaka bir dini inanç sarıyor. Ama babam bunu yaşamadı. O bir mühendis ve bilim adamı."

"İNANMAMAK İÇİN KÜSTAH OLMAN LAZIM"

"Onun dini görüşleri hakkında birçok teori ortaya atıldı. Hatta din değiştirdiği dahi söylendi. Olsa bilirdim."

"Bir gün ona 'Uzaylılara inanıyor musun?' diye sorduğumda, 'Tabii ki, inanmamak için küstah olmak gerekir' demişti."

"Kainat çok büyük ve biz onun sadece küçük bir bölümünü biliyoruz. Bana 'Uzayda yalnız olma ihtimalimiz çok ama çok düşük' demişti."

Kaynak: Space Mag Türkiye