Seminere katılan eğitimcinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 32 öğretmen karantinaya alındı
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Seminere katılan eğitimcinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 32 öğretmen karantinaya alındı

Denizli'de seminere katılan 32 öğretmen, eğitimcilerden birinin koronavirüs testi pozitif çıkınca evlerinde karantinaya alındı.

Seminere katılan eğitimcinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 32 öğretmen karantinaya alındı
10.09.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:58

Denizli'nin Babadağ ilçesindeki bir lisede seminere katılan 32 öğretmen, eğitimcilerden birinin testi pozitif çıkınca koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde karantinaya alındı.

FİLYASYON EKİPLERİNCE GÖZETİM ALTINA ALINDILAR

Babadağ'daki bir lisede düzenlenen seminere katılan okul müdürü S.K, etkinlikten bir gün sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran S.K'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından S.K, evinde karantinaya alındı. Öğretmenin seminerde temasta bulunduğu 32 öğretmen de filyasyon ekiplerince evlerinde gözetim altına alındı.

Kaynak: DHA

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