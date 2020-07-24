BABACAN: "İstanbul Sözleşmesi'nin Arkasındayız" DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk'te Nedir Ne Değildir? Programına konuk oldu. BABACAN: "İstanbul Sözleşmesi'nin Arkasındayız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk'te Nedir Ne Değildir? Programına konuk oldu; Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

İstanbul Sözleşmesi'nin arkasındayız.

İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi kapsamında yapılan bir sözleşmedir. Biz Avrupa Konseyi'ne tam üyeyiz. Bu anlaşma 2011'de yapıldı. Bu anlaşma Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine dönük bir uluslararası sözleşme. Herkesin okumasını istiyorum bu sözleşmeyi. Yanlış yapmışız denilen ne var? İnsanı merkeze alacak şekilde bakmanız lazım. İstanbul Sözleşmesi, tamamen kadın odaklı bir sözleşme. Her gün bir başka kadın cinayetiyle uyanıyoruz, yazıktır, günahtır. "Fakat"ı, "ama"sı yok bu işin. Yaşam tarzı şöyle veya böyle olabilir. Tersten okuduğunuzda yaşam tarzı farklıysa şiddeti hak ediyor diyebilir misiniz? İnsan insandır, hukuk karşısında herkes eşittir. Hayat tarzı farklı diye şiddete yumuşak bakan, kapıyı aralayan bir şey olamaz. İstanbul Sözleşmesi, belli toplum kesimlerine bağlamından koparılıp anlatılıyor. Dar tabanlarında farklı bir algı oluşturup kutuplaştırıcı ve ayrımcı bir siyaset güdülüyor. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız, yüzde 100 tam üyesi olduğumuz bir kurumun metni bu. Eğer tartışılması gereken bir madde varsa, 9 yıl sonra hata fark ettiyseniz Avrupa Konseyini çağırırsınız toplantıya dersiniz ki "bu maddenin şurası yanlış olmuş gelin biz bunu değiştirelim" dersiniz.

Kaynak: Bültenler