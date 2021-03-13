Babacan'ın katıldığı DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik
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Babacan'ın katıldığı DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

13.03.2021 00:10 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:17
Babacan'ın katıldığı DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı Amasya 1. Olağan İl Kongresi'nde partililer ile gazeteciler arasında gerginlik çıktı. Babacan'ın araya girdiği olay büyümeden yatıştırıldı.

Amasya'da DEVA Partisi'nin Genel Başkan Ali Babacan'ın katılımıyla düzenlenen il kongresinde görevliler ve gazeteciler arasında gerginlik yaşandı.

BABACAN ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Ali Babacan'ın kürsüye gelmesi üzerine çekim yapmaya başlayan gazeteciler kendilerini yönlendirmeye çalışan bir görevlinin "Kenardan çekin" demesine tepki gösterdi. Görevliler ve gazeteciler arasında yaşanan tartışmayı görmesi üzerine "Hayırdır arkadaşlar. Her şey yolunda mı?" diye seslenen Babacan'a kadın gazeteciler "Çekmemize izin verilmiyor" cevabını verdi. Babacan, "Öyle bir şey yok. Herkes serbest. Çekim serbest, kayıt serbest" diye konuştu.

Kongrenin yapıldığı salondan dışarı çıkan gazeteciler, parti yöneticilerinin araya girmesi üzerine daha sonra programı takip etti.

Babacan'ın katıldığı DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik
Babacan'ın katıldığı DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik
Babacan'ın katıldığı DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik
Babacan'ın katıldığı DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

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