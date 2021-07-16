Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür

Konuk olduğu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Devlet üzerinden rant elde edenlerin hükümetin etrafını sardığını öne süren Babacan, "Sayın Cumhurbaşkanı, rastgele seçeceği eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu. Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir de çağrıda bulundu.

"HATALARININ YARISINDAN DÖNER"

"Sayın Cumhurbaşkanı, rastgele seçeceği eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür." diyen Babacan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Yapmıyorlar çünkü devlet üzerinden rant elde edenler hükümetin etrafını sarmış durumda."

Ali Babacan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

"MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI MEVSİMLİK İŞÇİ GİBİ"

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda yaşanan değişikliklere de gönderme yapan Babacan, "Arka arkaya Merkez Bankası başkanları değişiyor. Merkez Bankası başkanları mevsimlik işçi gibi." dedi.