KAYSERİ BABAANNESİNİN İSTENMEDİĞİNİ İDDİA EDEN GENÇ, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ
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KAYSERİ BABAANNESİNİN İSTENMEDİĞİNİ İDDİA EDEN GENÇ, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

KAYSERİ BABAANNESİNİN İSTENMEDİĞİNİ İDDİA EDEN GENÇ, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de anne ve babası tarafından babaannesinin evde istenmediğini iddia eden Mehmet Ö. (30), eline aldığı bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi.

KAYSERİ'de anne ve babası tarafından babaannesinin evde istenmediğini iddia eden Mehmet Ö. (30), eline aldığı bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi. Polisin girişimiyle ikna olan Mehmet Ö., ifadesi için polis merkezine götürülürken, "Eşi için anasını kapının önüne koyan babam da olsa affetmem. Babaannemi kimse kapının önüne koyamaz" dedi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşadıkları babaannesinin, ailesi tarafından istenmediğini öğrenen Mehmet Ö., anne ve babası ile tartıştı. Anne ve babası akraba ziyareti için evden ayrıldıktan sonra duruma sinirlenen Mehmet Ö., eline geçirdiği bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi. Gürültü seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, Mehmet Ö.'yü ikna etmek için çalışma başlattı. Polisin evden çıkartmaya çalıştığı Mehmet Ö., teslim olmayacağını, ekiplerin gelmesi durumunda kendisini yaralayacağını söyledi.

Polisin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu Mehmet Ö. ikna edildi. Gözaltına alınan Mehmet Ö., polis aracına bindiği sırada, "Benim aileme canım feda. Eşi için anasını kapının önüne koyan babam da olsa affetmem. Babaannemi kimse kapının önüne koyamaz" dedi.

KAYSERİ BABAANNESİNİN İSTENMEDİĞİNİ İDDİA EDEN GENÇ, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ
KAYSERİ BABAANNESİNİN İSTENMEDİĞİNİ İDDİA EDEN GENÇ, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ
KAYSERİ BABAANNESİNİN İSTENMEDİĞİNİ İDDİA EDEN GENÇ, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ
KAYSERİ BABAANNESİNİN İSTENMEDİĞİNİ İDDİA EDEN GENÇ, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KAYSERİ BABAANNESİNİN İSTENMEDİĞİNİ İDDİA EDEN GENÇ, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ - Haberler
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