Babaanne cinayeti davasında toruna kırmızı bülten kararı

04.11.2019 14:53

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde Pembe Boraze'nin (82) evinin balkonunda boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili davada, yurt dışında olduğu iddia edilen torun Rukiye K. hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

28 Nisan 2012 tarihinde meydana gelen olayda Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilerek, öldürülmüş halde bulundu. Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Olayla ilgili Pembe Boraze'nin gelini Songül Boraze (57) ile torunları Fadime Boraze (25) ve Rukiye K. gözaltına alındı. Pembe Boraze'nin, torunlarının mahallede dedikodusunu çıkardığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan anne ve 2 kızı hakkında, delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Kaynak: DHA