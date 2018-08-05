Baba Yadigarı Konağı Kur'an Kursu İçin Hibe Etti

İstanbul'da yaşayan emekli albay Abdurrahman Tural, Mardin'in Midyat ilçesinde baba yadigarı konağı restore ettirerek yatılı kız Kur'an kursu için hibe etti.

Ortaçarşı Mahallesi'ndeki 25 kişilik Kur'an kursunun açılışı, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, yaptığı açıklamada, ilçedeki üçüncü hafızlık kursu açmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kursta, 25'i yatılı olmak üzere 75 öğrencinin eğitim görceğinin ifade eden Bilik, şöyle konuştu:

"Hayırsever, Tural ailesinden Allah razı olsun. Kursumuz bir ev iken Midyat mimarisine uygun bir şekilde restore edilerek yapıldı. Şu an 2 dersliğimiz hafızlık, bir dersliğimiz de dışarıdan gelip Kur'an öğrenecekler için hazırdır. İnşallah kısa bir süre sonra öğrenci alımına başlayacağız. Burada farklı bir eğitim tekniği de uygulayacağız. Hafızlık ve Kur'an kursunun yanında İslami tedrisat dersi, yani Arapça eğitimi verilecek. İnşallah burada 25 kızımız alime olarak çıkacak."

Evin restorasyon işlerini yapan Tural'ın şehir planlayıcısı oğlu Mustafa Tural ise konağın restorasyonunu on ayda tamamladıklarını belirtti.

"Mahallemizin Kur'an kursu ihtiyacı vardı. Bunu giderme adına, yatılı kız Kur'an kursu olarak hizmet verebilecek şekilde restore ettik." ifadelerini kullanan Tural, kursun ilçeye hayırlı olmasını diledi.