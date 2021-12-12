Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu - Haberler
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Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba Habip Öztürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan babanın sosyal medyada "Seni çok seviyorum güzel kızım" mesajıyla kızının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Pendik'in Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta bir evde 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk"ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

"SENİ SEVİYORUM" MESAJI

Savcı ve polis incelemesinin ardından küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. O sırada evde olmadığı öğrenilen annenin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Babanın sosyal medyada "Seni çok seviyorum güzel kızım" mesajıyla kızının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Baba vahşeti! 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

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