Baba Safitürk, şehit kaymakamın kabrini ziyaret etti Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunun kabrini ziyaret etti.

Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunun kabrini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabir ziyareti yaptı.

Arifiye ilçesinde ikamet eden baba Asım ve anne Fatma Safitürk, şehit kaymakamın kabri başında dua etti.

Kaynak: AA