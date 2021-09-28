Baba Parası filmi oyuncuları kim? Baba Parası filmi konusu, oyuncuları ve Baba Parası özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Baba Parası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Baba Parası filmini izleyecek olanların merak ettiği Baba Parası konusu nedir, Baba Parası oyuncuları kimler ve Baba Parası özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BABA PARASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir zengin, bir fakir, bir siyahi, bir beyaz, bir profesör, bir cahil, bir köylü, bir şehirli, bir Hıristiyan, bir Müslümanın aynı babanın evladı olabilir mi? Eğer yakın zamanda ölen ve ömrü boyunca her çiçekten bal almayı kendine düstur edinen ülkenin en zengin ev çapkın insanının gayri meşru çocukları ve yasal varisleri olduklarını öğrenirlerse neden olmasın? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kendilerine düşen payı almak için bekleyen kardeşler ikinci büyük şoku yaşarlar. Mirasın tamamına içlerinden sadece birisi sahip olabilecektir "en kötü olanı". Ortada babasının mirasını koyduğu dev bir kasa vardır ve bu kasanın şifresini ancak babası gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki, uçarı çocuk bulabilecektir. Şifreyi bulmak için kardeşler arasında kıyasıya yarış başlar. Kardeşler, para için insanın ne kadar ileri gidebileceğinin ispatını yaparlar.

Yönetmen koltuğunda 'Ailecek Şaşkınız', 'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek' gibi filmlere imza aran Selçuk Aydemir'in oturduğu komedi türündeki filmin başrollerini, yönetmeninin diğer filmlerinde de birlikte çalıştığı Ahmet Kural ve Murat Cemcir üstleniyor.

BABA PARASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2020 (116 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Ocak 2020 Çarşamba

Senaryo: Selçuk Aydemir

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