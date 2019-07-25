Baba Parası Filmi

Yönetmen koltuğunda 'Ailecek Şaşkınız', 'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek' gibi filmlere imza aran Selçuk Aydemir'in oturduğu komedi türündeki filmin başrollerini, yönetmeninin diğer filmlerinde de birlikte çalıştığı Ahmet Kural ve Murat Cemcir üstleniyor.



Yönetmen: Selçuk Aydemir

Senaryo: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Baba Parası

Yapımcı Firma: TR 40 33 Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com