Baba Parası Filmi
Baba Parası filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Baba Parası filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmen koltuğunda 'Ailecek Şaşkınız', 'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek' gibi filmlere imza aran Selçuk Aydemir'in oturduğu komedi türündeki filmin başrollerini, yönetmeninin diğer filmlerinde de birlikte çalıştığı Ahmet Kural ve Murat Cemcir üstleniyor.
Yönetmen: Selçuk Aydemir
Senaryo: Selçuk Aydemir
Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Baba Parası
Yapımcı Firma: TR 40 33 Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2020
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Kaynak: InterSinema.com