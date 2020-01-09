Baba Parası Avrupa'yı fethe hazırlanıyor!

09.01.2020 08:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:22

Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin bu defa "Baba Parası"nın müziklerini yapan Manga Grubu'nun, filmde de kullanılan "Para Para" adlı parçalarının klip çekiminde yer aldı. Klipte, filmin çok sevilen sahneleriyle birlikte Antalya, Bursa, Kütahya ve Eskişehir'de düzenlenen galalarından seyircilerin yer aldığı sıcak ve samimi anlar da kullanıldı.

MANGA İLE AMSTERDAM'DA ÖZEL LANSMAN

"Baba Parası" filminin 'Para Para' parçasının klip lansmanı da sürpriz bir organizasyonla 11 Ocak'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Manga'nın konserinde gerçekleşecek. Baba Parası'nın, gala gösterimleri Avrupa'da da devan edecek. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa şehirlerini kapsayan gala programı ise şöyle :

9 Ocak Berlin (Almanya) - Cineplex Alhambra - Saat 20:00

10 Ocak Köln (Almanya) - Cinedom - Saat 20:00

11 Ocak Brüksel (Belçika) - Kinepolis - Saat 19:45

12 Ocak Rotterdam (Hollanda) - Pathe De Kuip - Saat :20:00

Selçuk Aydemir imzalı Baba Parası'nda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, GirayAltınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyorlar. TR 40 33 Productions imzalı Baba Parası 1 Ocak'ta vizyondaki yerini aldı

Kaynak: Bültenler