Baba- Oğul Kazada Öldü

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, kamyonetin çarptığı minibüsün sürücüsü 55 yaşındaki Ahmet Sarıoğlu ile yanındaki oğlu 32 yaşındaki Tarık Sarıoğlu öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Kayalıoğlu Mahallesi girişinde İzmir-İstanbul karayolu üzerinde meydana geldi. Akhisar'dan Manisa kent merkezi yönüne giden B.A. (55), yönetimindeki 45 HC 276 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirerek kaybederek karşı şeride geçti. Kamyonetle, Akhisar yönüne gelen Ahmet Sarıoğlu'nun kullandığı 45 VY 727 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2 sürücüyle birlikte, minibüste bulunan Sarıoğlu'nun oğlu Tarık Sarıoğlu araçta sıkışarak yaralandı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkartmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Sarıoğlu'nun kaza yerinde öldüğü belirlendi. Diğer iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Tarık Sarıoğlu, kaldırıldığı Özel Doğuş Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. B.A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgil soruşturma başlattı.



- Manisa