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Baba oğul arasında yaşanan bıçaklı kavganın nedeni taşınma parasıymış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Baba oğul arasında yaşanan bıçaklı kavganın nedeni taşınma parasıymış

Denizli'de baba oğul arasında yaşanan bıçaklı kavganın alkol değil, oğlunun taşınmak için para istemesinden dolayı yaşandığı iddia edildi.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de baba oğul arasında yaşanan bıçaklı kavganın alkol değil, oğlunun taşınmak için para istemesinden dolayı yaşandığı iddia edildi.

Merkezefendi ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda; aşırı alkollü olduğu ileri sürülen G.İ., para istemek için ayrı yaşadığı babasının evine gitti. G.İ. ile ona para vermek istemeyen babası T.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba oğul arasında arbede yaşandı. Alkollü oğlunu sakinleştiremeyen T.İ., eline geçirdiği bıçakla oğlunu baldırından 2 kez bıçakladı. Babası tarafından bıçaklanan G.İ. hastaneye kaldırılırken; baba T.İ. ise oğlunun kendisinden zorla alkol parası almaya çalıştığını öne sürdü.

Taşınmak için yardım istemiş

Tedavisi tamamlanan G.İ. ise babasının iddialarını yalanladı. G.İ.'nin polise verdiği ifadede; "Babam sürekli ikinci eşinden olan çocuklarına destek veriyordu. Taşınmak için paraya ihtiyacım olunca, bana da yardım etmesi için evine gittim. Parayı vermek istemeyince aramızda kavga çıktı" dediği öğrenildi. - DENİZLİ

Baba oğul arasında yaşanan bıçaklı kavganın nedeni taşınma parasıymış

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