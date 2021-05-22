Baba kız 10 gün arayla korona virüse yenik düştü
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Baba kız 10 gün arayla korona virüse yenik düştü

Baba kız 10 gün arayla korona virüse yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Çine ilçesinde 10 gün arayla baba ve kızı korona virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde 10 gün arayla baba ve kızı korona virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Eskiçine Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Akçay bir süre önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Fatma Akçay'ın korona virüse yakalandığının anlaşılması üzerine tedavisine başlandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Akçay durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Babası da korona virüse yenik düşmüştü"

Korona virüs yüzünden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Akçay'ın babası Kazım Güler de 12 Mayıs tarihinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Baba ve kızın hayatlarını kaybetmesi Çine'de büyük üzüntü oluştururken, Akçay'ın cenazesinin bugün öğleden sonra Yolboyu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Baba kız 10 gün arayla korona virüse yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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