Bab'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek imam hatip lisesinin temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bab'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek imam hatip lisesinin temeli atıldı

02.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:55
Bab'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek imam hatip lisesinin temeli atıldı

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Bizia beldesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek imam hatip lisesinin temeli törenle atıldı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Bizia beldesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek imam hatip lisesinin temeli törenle atıldı.

Sakaryalı yardımseverler, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın Bizia beldesinde, ilk imam hatip lisesinin temel atma töreninde bir araya geldi.

Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal ve bölgenin ileri gelenleri de katıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan törende, Vali Yardımcısı Alkal, bölgenin eğitim ihtiyacına verdikleri destekten dolayı Sakaryalı hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırseverlerden Abdülkadir Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada 300 öğrencinin eğitim alacağı okulun temellerini atmak için bir araya geldik. İnşallah hayırlı olur." dedi.

Kuzu, topladıkları yardımları düzenli olarak Suriye'nin çeşitli bölgelerine ulaştırdıklarını belirterek, "Sakarya'dan geliyoruz. Birkaç yardımseverin bir araya gelmesiyle oluşturduğumuz 'Velhasıl İnsan' gurubu olarak yardımlarımızı yapıyoruz. Herhangi bir yardım kuruluşuna bağlı değiliz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

İlgili Haberler

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Başkan Altay'ı ziyaret etti
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Başkan Altay'ı ziyaret etti
Alanya Macera Parkının temeli atıldı
Alanya Macera Parkının temeli atıldı
Kayseri'de ilkokul ve anaokulu temeli atıldı
Kayseri'de ilkokul ve anaokulu temeli atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Ali Babacan Bülent Arınç Süleyman Soylu
Magazin Kenan Işık İrem Derici Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Falcao Samatta Caner Erkin Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler Rusya Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bab'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek imam hatip lisesinin temeli atıldı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 15:58:32. #1.14#
title