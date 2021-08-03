Azra'nın kayıp parçaları özel harekat polisleri tarafından aranıyor
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Azra'nın kayıp parçaları özel harekat polisleri tarafından aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Azra'nın kayıp parçaları özel harekat polisleri tarafından aranıyor Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp parçaları, Özel Harekat Polisleri tarafından, katilinin ifadesinde "kafasını uçurumdan attım" dediği bölgede aranıyor.

Azra'nın kayıp parçaları özel harekat polisleri tarafından aranıyor

ANTALYA - Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp parçaları, Özel Harekat Polisleri tarafından, katilinin ifadesinde "kafasını uçurumdan attım" dediği bölgede aranıyor.

28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan, Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür kızlarından haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan M.M.A. ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, ardından gitti" dediği öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M.M.A.'nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden M.M.A.'nın, "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı"

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı M.M.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kayıp parçaları Özel Harekat Polisleri tarafından aranıyor"

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vücuduna ait kayıp parçalar, katili M.M.A'nın Kepez bölgesindeki ormanlık alanda 'uçuruma attım' dediği noktada aranıyor.

Azra'nın kayıp parçaları özel harekat polisleri tarafından aranıyor
Azra'nın kayıp parçaları özel harekat polisleri tarafından aranıyor
Azra'nın kayıp parçaları özel harekat polisleri tarafından aranıyor
Azra'nın kayıp parçaları özel harekat polisleri tarafından aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

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