Azra'nın katili hakim karşısında (5)

AZERİ KÖKENLİ BİR KADINA DA İŞ TEKLİF ETMİŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Süleyman S., sanığı yaklaşık 15 yıldır tanıdığını belirterek, "Ancak kendisi ile uzun süredir görüşmüyorduk. Kafede sanıkla karşılaştık. Maktul bize içecek servisi yaptı. Sanık ile maktul arasında işle ilgili konuşma geçti. Sonra maktul kartını verdi. İlerleyen günlerde sanık, Azra'nın kovid olduğunu söyledi. Ben de maktulü arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundum. Bir sonraki buluşmamızda ise sanık birden 'Bayan arkadaşım hastaymış' dedikten sonra yanımdan ayrıldı" dedi. Süleyman S., bir soru üzerine sanığın emlak danışmanı olarak Azeri kökenli bir kadına da teklif götürdüğünü ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşmayı 31 Ocak 2022 tarihine erteledi.

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

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