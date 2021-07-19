Azra Kohen kimdir? Azra Kohen kaç yaşında, nereli? Azra Kohen biyografisi!

Azra Kohen kimdir sorusu birçok kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan isimlerin arasında yer almaya devam ediyor. Ünlü yazar olan Azra Kohen'in çıkardığı eser adını milyonlara duyurmuştu. Azra Kohen kimdir? Azra Kohen kaç yaşında, nereli? Azra Kohen eserleri nelerdir? Azra Kohen mesleği nelerdir? Azra Kohen hayatı ve biyografisi nedir?

Kaleme aldığı Fİ, Çİ ve Pİ adlı romanları ile büyük bir okuyucu ve hayran kitlesine ulaşan Azra Kohen'in hayatı, eserleri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Azra Kohen kimdir? Azra Kohen kaç yaşında, nereli? Azra Kohen eserleri nelerdir? Azra Kohen mesleği nelerdir? Azra Kohen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AZRA KOHEN KİMDİR?

Azra "Akilah" Kohen 1979 yılı doğumlu Türk yazar ve psikologdur. İlk kitabı olan Fi Akilah ismi ile yayımlandıktan sonra ikinci ve üçüncü kitabı Çi ve Pi Azra Kohen yazar adıyla basılmıştır.

Azra Kohen, Azra Sarızeybek ismiyle 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Kanada'da Ottawa Üniversitesi Üçüncü Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi bölümüyle devam etmiştir. Son olarak Liverpool Üniversitesi'nde Davranış Bilimleri alanında uzmanlık yapmaya devam etmektedir. Eğitime bakış açısını bir röportajında, "Bu dünyaya öğrenmek için geldik" sözleriyle ifade etmektedir. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Yazdığı üçleme kitap serisi olan Fi, Çi ve Pi eserleri oldukça tanınınca Ay Yapım, bu seriyi Fi ismi ile internet dizisine uyarlamıştır. Yazar, 15 Ocak 2017 tarihinde Adana Kitap Fuarı'nda söyleşiye katılmıştır. Türk Tarih Kurumu'nun düzenlediği 1081 Çakabey Türk Tarih Kurumu İzmir Kitap Günleri, 18 Mart 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacaktır ve bu etkinliğe Azra Kohen'in de katılacağı duyurulmuştur.

2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten 2009 yılında dünyaya gelen bir erkek çocukları vardır. Organik tarıma, evrenin matematiğine ve bir yaratıcının olduğuna inanır. Bilinen bir politik görüşü yoktur. Kohen bir mülakatında vejetaryen olmadığını ama olmaya çalıştığını açıklamıştır.

ESERLERİ

Fi

İlk eseri olan Fi ilk olarak 2013 yılında Goa Basım Yayın tarafından Akilah yazar ismi ile basılmıştır. İkinci ve sonraki basımlar Destek Yayınları tarafından Ağustos 2014 ve sonrasında basılmaya devam edilmiştir. Sloganı "Bu hikayenin sadece inanılamaz tarafları gerçektir." olan kitap 600 sayfa olarak basılmıştır.

Çİ

İkinci kitap olan Çi ilk olarak Destek Yayınları tarafından Temmuz 2014'te basılmıştır. Sloganı "İyi bir hikaye asıl bittiğinde başlar" olan kitap 300'ün biraz üzerinde sayfa sayısıyla ilk kitabın neredeyse yarısı uzunluktadır.

Pİ

Üçüncü ve serinin son kitabı olan Pi'nin birinci baskısı Temmuz 2015'te Destek Yayınları tarafından 50.000 adet olarak gerçekleştirilmiştir. Sloganı "Bu hikaye burada bitecek ve sen başlayacaksın" olan kitap 700 sayfa olarak basılmıştır.

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