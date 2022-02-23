Azra isminin anlamı ne? Azra ne demek, hangi dilde? Azra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Azra anlamı nedir?
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Azra isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Azra isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Azra ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Azra ismini vermek isteyenler Azra'in anlamını merak ediyor. Azra ismi nedir? Azra ismi ne demektir? Azra ne anlama geliyor? Azra ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Azra ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Azra isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Azra Arapça kökenli bir isimdir. Azra ismi "bolluk, bereket, huzurlu, mutlu" anlamlarına gelmektedir. Bazı kaynaklara göre Azra ismi, çok değerli bir inci çeşididir. Bu incinin saf, işlem görmemiş inci olduğu söylenir. Ayrıca bazı kaynaklarda Azra isminin Hz. Meryem (a.s.) için kullanıldığı belirtilmiştir.
Azra isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:
- - Enerjik, canlı
- - Hayatta başarılı olan
- - Onurlu ve gururlu bir kişi
Azra ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Son yapılan sayımlara göre ülkemizde 60-80 bin arasında Azra isminde kişi bulunmaktadır.
Azra kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Azra ismi Arapça kökenlidir.
Azra ismi Arapça kökenli bir isimdir fakat Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ayrıca, bazı kaynaklara göre Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Medine'den bahsederken bazı zamanlarda Azra ismini kullandığı rivayet edilmiştir.
TDK'ya göre Azra kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. TDK sözlükte Azra kelimesi yer almıyor.