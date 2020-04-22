Azra Akın: "çocuk denince akan sular duruyor"
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Azra Akın, Uludağ, Magazin, Güncel

Azra Akın: "çocuk denince akan sular duruyor"

Azra Akın ve Erdoğan Uludağ'dan Sağlık Emekçileri ve Cezaevinde Anneleriyle Yaşayan Çocuklar İçin Canlı Yayın...

22.04.2020 08:17 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:31
Azra Akın:

Bir Çocuğun Bile Hayatına Dokunabilmek Umuttur Yarınlar İçin

Azra Akın geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından iş adamı ve hayırsever Erdoğan Uludağ ile bir canlı yayın sohbeti gerçekleştirdi. Başta küresel salgında ön saflarda mücadele veren sağlık emekçileri olmak üzere cezaevlerinde anneleri ile birlikte yaşamak durumunda kalan çocukları, küresel salgının toplum hayatına etkilerini ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla nasıl yardım ulaştırılabileceği konularını ele aldılar. Canlı yayında Azra Akın ve Erdoğan Uludağ küresel salgının

fedakar kahramanları olan sağlık çalışanlarına da teşekkür ettiler.

İhtiyaç sahiplerine bireysel olarak yaptığı yardımlar ile birçok aileye umut olan Erdoğan Uludağ ile çocuklar konusundaki sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun takdirini kazanan Azra Akın, son dönemde gündemde yer alan ve birçok anne ve çocuğa umut olan af yasasıyla ilgili de konuştular. Azra Akın, "çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım. Benim de bir evladım var. Benim yegane amacım bu çocukların topluma kazandırılması ve ülkemize vatanımıza faydalı bireyler olmasına yardımcı olmaktır. Erdoğan Bey de birçok hayırsever gibi benimle aynı hassasiyeti paylaştı. Yaptığımız canlı yayınla da projelerimizle ilgili çalışmaların sürdüğünü vurgulamak istedik şeklinde konuştu.

Bilindiği gibi Azra Akın çocuklar konusundaki hassasiyeti sebebiyle geçtiğimiz yıl cezaevini ziyaret etmiş ve burada anneleriyle birlikte kalan 40 çocuğu bir günlüğüne dışarı çıkartarak bu çocuklarla ilgili farkındalık sağlanmasına destek vermiş ve toplumun büyük takdirini kazanmıştı. Özgürlüklerini, çocukluklarını annelerinin kaderine teslim eden bu çocukların varlığına dikkat çekmek isteyen Akın'ın yolu bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırsever Erdoğan Uludağ ile kesişmişti.

Kaynak: Bültenler

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