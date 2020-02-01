Azizoğlu'ndan Kristal göl festivaline davet
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Azizoğlu'ndan Kristal göl festivaline davet

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu 7'ncisi gerçekleşecek olan Kristal Göl ve Buz Festivalinin tarihini açıkladı.

01.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:10
Azizoğlu'ndan Kristal göl festivaline davet

Belediye Başkanı 7'ncisi gerçekleşecek olan Kristal Göl ve Buz Festivalinin tarihini açıkladı.


Başkan Azizoğlu "İlçemizin önemli doğal güzelliklerinden olan Çıldır Gölümüzün üzerinde 7'incisini gerçekleştireceğimiz Kristal Göl ve Buz festivalimizin tarihini 15 Şubat olarak belirledik. Ülkemizin ve dünyanın bir çok yerinden festivali anı anına yaşamak isteyen bir çok misafiri ağırlayacağız. Dünya üzerinde bu denli buz tutan bir gölün olmayı olmayı gölümüze olan merakı arttırıyor. Büyük katılımların gerçekleştiği ve şölen havasında geçen festivalimizi tüm dünya davetlidir" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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