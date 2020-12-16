Azizler | Azizler filminin fragmanı yayınlandı! Taylan Biraderlerden Azizler! Azizler konusu ve oyuncuları!
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Azizler | Azizler filminin fragmanı yayınlandı! Taylan Biraderlerden Azizler! Azizler konusu ve oyuncuları!

16.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:43
Azizler | Azizler filminin fragmanı yayınlandı! Taylan Biraderlerden Azizler! Azizler konusu ve oyuncuları!

Taylan Biraderler imzalı Azizler filminde, Haluk Bilginer, Engin Günaydın, Binnur Kaya ve İrem Sak gibi oyuncular baş rolü paylaşıyor. Azizler filmi Koronavirüsü yüzünden sinemada gösterime girememişti ve bunun üzerine Netflix filmi kendi bünyesinde dijitale taşıdı. 8 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak. İşte Azizler filminin ilk fragmanı!

Azizler de 9 Kere Leyla filmi gibi Covid-19 yüzünden planlandığı tarihte sinemalarda gösterime giremedi. Netflix, Azizler ve 9 Kere Leyla gibi sinemada gösterime giremeyen filmleri dijital ortama taşıyor ve kendi bünyesinde gösterime koyuyor. Baş rollerini Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Engin Günaydın, İrem Sak, İlker Aksum ve Fatih Artman gibi sevilen oyuncuların paylaştığı "Azizler" filminin yönetmen koltuğunda Türk sinemasının önemli isimleri Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler oturuyor. Azizler filminin senaryosu ise Masum ve Bir Başkadır gibi filmlerin senaristi Berkun Oya'nın kaleminden. İşte Azizler filminin beklenen fragmanı!

Azizler | Azizler filminin fragmanı yayınlandı! Taylan Birederlerden Azizler filmi !

AZİZLER FİLMİ KONUSU

Gençliğinin artık sonlarına gelen Aziz (Engin Günaydın), hiç mutlu bir hayat yaşamamaktadır. Senelerdir hiç sevmediği bir işte çalışmakta ve kendisi için kurduğu kariyer hayallerinden oldukça uzakta yaşamaktadır. Kız arkadaşı Burcu (İrem Sak) ile 4 yıllık ilişkisi ise artık sonlanmalıdır… Yalnız kalmaya, kendi kendine vakit geçirmeye ve özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. En sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz'in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz'in hayatını büsbütün değiştirecektir.

Taylan Biraderlerden Azizler Filmi | Azizler filmi fragmanı yayınlandı! Azizler filminin konusu ve oyuncuları!

AZİZLER FİLMİ FRAGMANI

Uzun zamandır gösterime girmesi beklenen Azizler filminin ilk tanıtım filmi yayınlandı. Azizler filminin oyuncuları ve güçlü senaryosunun yanı sıra yönetmen koltuğunda oturan Vatanım Sensin ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımların yönetmenleri Taylan Biraderler de ilgi çekiyor. 8 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak olan Azizler filmi fragmanı seyircileri şimdiden heyecanlandırdı!

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