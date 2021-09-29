Aziziye Belediyesi üniversite öğrencilerine hijyen seti dağıttı - Haberler
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Aziziye Belediyesi üniversite öğrencilerine hijyen seti dağıttı

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Aziziye Belediyesi üniversite öğrencilerine hijyen seti dağıttı

Aziziye Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine hijyen seti dağıttı.

AZİZİYE, ERZURUM (AA) - Aziziye Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine hijyen seti dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içerisinde Aziziye Belediyesi'nin kendi imalatı olan dezenfektan etkili kolonya ve maskenin bulunduğu hijyen seti paketleri öğrencilere, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın mektubuyla dağıtıldı.

Belediye Başkanı Orhan, öğrencilere 2021-2022 akademik öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Yüz yüze eğitim ve öğretimin başlamasıyla öğrencilerin yeni bir dönemin kapısını araladığını ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"Aziziye Belediyesi olarak salgınla mücadelede bugüne dek tüm imkanlarımızı nasıl ki seferber ettiysek, bundan sonra da aynı titizlik ve hassasiyeti sergilemeye devam edeceğiz. Sizler, evlerinizden ve ailelerinizden her ne kadar uzakta olsanız bile, şu saat itibarıyla bizlere artık kıymetli birer emanet ve dahi başımıza taç olduğunuzu bilmelisiniz. Çünkü sizler bizim yarınlarımız, sizler bizim istikbal umutlarımızsınız. Sizler, binlerce yıllık medeniyet ve kültür birikimimizi geleceğe taşıyacak olan canlarımız ve ciğerparelerimizsiniz. Şunu da bilmelisiniz ki, bizim can dediklerimizin yeri, tıpkı sizlere ayırdığımız yer gibi her daim başımızın üstü olacaktır."

Aziziye Belediyesi üniversite öğrencilerine hijyen seti dağıttı

Aziziye Belediyesi üniversite öğrencilerine hijyen seti dağıttı

Aziziye Belediyesi üniversite öğrencilerine hijyen seti dağıttı

Aziziye Belediyesi üniversite öğrencilerine hijyen seti dağıttı

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
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