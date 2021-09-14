Azize ve Tunahan neden oynamıyor? 14 Eylül Masterchef Tunahan kırmızı takımda ve Azize mavi takımda yarışmada neden yok, neden yarışmıyor? - Haberler
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Azize ve Tunahan neden oynamıyor? 14 Eylül Masterchef Tunahan kırmızı takımda ve Azize mavi takımda yarışmada neden yok, neden yarışmıyor?

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Azize ve Tunahan neden oynamıyor? 14 Eylül Masterchef Tunahan kırmızı takımda ve Azize mavi takımda yarışmada neden yok, neden yarışmıyor?

Masterchef'te bugün haftanın 1. takım dokunulmazlığı oynanıyor. Bugünkü yarışın sonucunda bir takım kaybedecek ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına girecek. Bugünkü yarışmada Tunahan ve Azize'nin oyunda olmayışı dikkat çekti. Peki, Azize ve Tunahan neden oynamıyor? 14 Eylül Masterchef Tunahan kırmızı takımda ve Azize mavi takımda yarışmada neden yok, neden yarışmıyor? İşte detaylar...

Bugün kırmızı takımda Tunahan oyunda yarışmadı. Mavi takımda ise Azize oynamadı. Bunun nedeni ise merak edildi. İşte kısaca cevabı... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

14 EYLÜL MASTERCHEF AZİZE VE TUNAHAN NEDEN TAKIMDA YARIŞMIYOR, NEDEN YEMEK YAPMIYOR?

Bugün 14 Eylül Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununda şefler pilav yapılmasını istedi. Şefler toplamda 7 pilav yapılmasını istedi. Takımlarda ise 8'er yarışmacı olduğu için 1'er yarışmacı her iki takımdan oyunda oynamadı. Mavi takımdan Azize yarışmazken, kırmızı takımdan da Tunahan yarışta yer almadı. Bu süre zarfından iki yarışmacı takımlarını yukarıdan destekleyecek.

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Haber: Azize ve Tunahan neden oynamıyor? 14 Eylül Masterchef Tunahan kırmızı takımda ve Azize mavi takımda yarışmada neden yok, neden yarışmıyor? - Haberler
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