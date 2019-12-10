'Azize' Cumartesi ekranında!

10.12.2019 09:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:26

Azize ve Kartal'ın aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başladığı dizi, 4'üncü bölümüyle 14 Aralık Cumartesi ekrana gelecek.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu Azize'nin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler, Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal.

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın yazdığı, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Azize yeni bölümü ile 14 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D'de.

Kaynak: Bültenler