Aziz Yıldırım Hakkında "Tehdit" Suçundan Hapis İstemi

Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle, Yıldırım hakkında açılan davaya bir yenisi daha eklendi. Aziz Yıldırım hakkında, "basit tehdit" suçundan da 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kadıköy'de, 7 Mayıs 2017 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe basketbol maçı öncesinde çıkan kavgada Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle Yıldırım hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Aziz Yıldırım da şikayetçi olması üzerine, Işık Eyigüngör hakkında ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım hakkında "basit tehdit" suçundan da yürütülen soruşturma tamamlandı.

"BİTİRECEĞİM SENİ, DAHA BETER YAPACAĞIM" Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Mayıs 2017 tarihinde Caferağa mahallesinde bulunan kapalı spor salonunda oynanan Fenerbahçe- Yakındoğu Üniversitesi basketbol takımları arasındaki maç öncesinde kavga çıktığı anlatıldı. Kavgada Aziz Yıldırım'ın maça ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı, parmağını sallayarak, "Bitireceğim seni, daha da beter yapacağım" dediği, Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın da müştekiyi "seni bitireceğim, daha beter yapacağım. Sen göreceksin" diyerek tehdit ettiği kaydedildi.

"GEREĞİNİ YAPTIM" Maç sonrasında açıklama yapan Aziz Yıldırım'ın, "Geldim, gereğini yaptım. Bundan sonra daha fazlasını da yapacağım" diye tehdit ettiği ve Eyigüngör'ün şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

TEHDİT KASTININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ Şüpheli Aziz Yıldırım ifadesinde, maç öncesi tehdit olayının yaşanmadığını söyleyerek, maç sonrasında yaptığı açıklamada fikirlerini açıkladığını, Fenerbahçe'nin haklarını koruma adına söylenen bir söylem olduğunu, söylemlerinde tehdit kastının olmadığını belirtti. Şüpheli Ali Cenk Başak ise, müştekinin iddialarının asılsız olduğunu kaydetti. İddianamede, şüpheliler Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'ın "basit tehdit" suçundan ayrı ayrı 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame gönderildiği 69'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(Gamze Erdemir/İHA)