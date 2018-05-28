Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından liseler arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, 3. Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları'nın Artuklu Aziz Sancar Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldığını belirtti.

Öğrencilerin matematik ve fen bilimlerine ilgi duymalarını sağlamak, var olan ilgilerini artırmak ve Prof. Dr. Dr. Aziz Sancar'ın başarı öyküsüne vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinliğin, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildiğini ifade eden Sarı, 10 ilçenin şampiyon takımlarının katıldığı il finali sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildiğini kaydetti.