Aziz neden yok? Bu akşam Aziz'in yeni bölümü yok mu? Aziz hangi gün? Aziz yeni bölümü ne zaman?
31 Aralık yayın akışı araştırılırken bazı yapımların yayın akışında yer almadığı görülüyor. Bu kapsamda cuma akşamları yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. 31 Aralık yayın akışında yer almayan Aziz neden yok? Bu akşam Aziz'in yeni bölümü yok mu? Aziz hangi gün? Aziz yeni bölümü ne zaman?
Aziz neden yok? Aziz hangi gün? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aziz'in 8. Bölümünde; Aziz'in hür yaşamak için başlattığı cesur mücadele, şehirde büyük bir uyanışa vesile olur. Efnan'ı o evden alıp götürmek isteyen Aziz, Pierre'in kapısına dayanmıştır. Heyecanlı bir bölüme sahne olacak Aziz neden yok? Aziz yeni bölümü ne zaman?
Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Aziz, her Cuma saat 20:00'da yayınlanmaktadır.
Cuma günleri yayınlanan Aziz, bu akşam Show TV yayın akışında yer almadı. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Bu nedenle 31 Aralık Cuma günü Aziz ekranlara gelmeyecek. Yeni bölümü gelecek hafta ekranlarda yerini alacak.
Aziz'in 8. Bölümünde; Aziz'in hür yaşamak için başlattığı cesur mücadele, şehirde büyük bir uyanışa vesile olur. Efnan'ı o evden alıp götürmek isteyen Aziz, Pierre'in kapısına dayanmıştır. Bu hamle Pierre ile aralarındaki gerilimi amansız bir çıkmaza soktu. Dilruba öğrendiği sırrın yükünü taşımakta zorlanırken Adem, vicdanı ve aşkı arasında bir çıkmazın içine girdi. Galip, Mustafa'yı Maksude'den uzak tutmak için onu evlatlarıyla sınadı. Ancak bu sınav sadece bu aşkın değil, Aziz ve Adem arasındaki kardeşlik bağının da sınanmasına neden oldu.
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