Azez yakınlarında PKK'dan kurtarılan bölgede toplu mezar bulundu
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Azez yakınlarında PKK'dan kurtarılan bölgede toplu mezar bulundu

28.10.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:34
Azez yakınlarında PKK'dan kurtarılan bölgede toplu mezar bulundu

Suriye'nın Azez ilçesinin yakınlarında bulunan ve PKK'dan kurtarılan El-Jatt bölgesinde bulunan toplu mezardan 7 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Suriye'nın Azez ilçesinin yakınlarında bulunan ve PKK'dan kurtarılan El-Jatt bölgesinde bulunan toplu mezardan 7 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Suriye'de Halep kentine bağlı Azez ilçesinin yakınların daha önce PKK/YPG terör örgütlerinin kontrol altında olan El-Jatt bölgesinde toplu mezar bulundu. Tarım arazisinden dönen Suriyeli çiftçinin hasat ve ekim çalışmaları yararken kemik parçaları bulmasının ardından ihbarda bulundu. Bölgedeki sivil savunma ekipleri çiftçinin ihbarı üzerine kazı çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucu mezardan 7 kişiye ait cansız beden çıkarıldı. Yerel kaynaklara göre, arama çalışmaları hala sürüyor. - HALEP

Azez yakınlarında PKK'dan kurtarılan bölgede toplu mezar bulundu
Azez yakınlarında PKK'dan kurtarılan bölgede toplu mezar bulundu
Azez yakınlarında PKK'dan kurtarılan bölgede toplu mezar bulundu
Azez yakınlarında PKK'dan kurtarılan bölgede toplu mezar bulundu
Azez yakınlarında PKK'dan kurtarılan bölgede toplu mezar bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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