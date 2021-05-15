- Azez'den Filistin'e destek: Meclis binasında Filistin bayrakları açıldı
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- Azez'den Filistin'e destek: Meclis binasında Filistin bayrakları açıldı

İhlas Haber Ajansı / MAHMUD ALHALBİ - Haberler | 3. Sayfa

- Azez'den Filistin'e destek: Meclis binasında Filistin bayrakları açıldı Suriye'nin Azez ilçesinde bir grup, yerel meclis binasında Filistin bayrakları açarak, Filistin'e destek verdi.

- Azez'den Filistin'e destek: Meclis binasında Filistin bayrakları açıldı

AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde bir grup, yerel meclis binasında Filistin bayrakları açarak, Filistin'e destek verdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, dünya genelinde farklı ülkelerde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor. Suriye'nin Azez ilçesinde bir grup, yerel meclis binasının çatısında Filistin bayrakları açarak, Filistin'e destek verdi. Meclis binasında Türk bayrağı da açılırken, Türk ve Filistin bayrakları yan yana dalgalandı.

- Azez'den Filistin'e destek: Meclis binasında Filistin bayrakları açıldı
- Azez'den Filistin'e destek: Meclis binasında Filistin bayrakları açıldı
- Azez'den Filistin'e destek: Meclis binasında Filistin bayrakları açıldı
- Azez'den Filistin'e destek: Meclis binasında Filistin bayrakları açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUD ALHALBİ

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