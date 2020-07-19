Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı
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Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı
19.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:06

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Azez kentine bağlı Succu bölgesinde öğleden sonra terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Azez'de tedirginliğe yol açan patlamada 3 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 2 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.Azez'de ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olanlar ise Kilis'e sevk edildi.


Kaynak: DHA

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