- Azez'de 12 derslikli okulun inşasına başlandı- 600'den fazla öğrenci eğitim alabilecek

- Azez'de 12 derslikli okulun inşasına başlandı 600'den fazla öğrenci eğitim alabilecek Kilis'in karşısında bulunan Azez'e bağlı Kefra kasabasında 12 derslikli okulun inşasına başlandı.

- Azez'de 12 derslikli okulun inşasına başlandı

600'den fazla öğrenci eğitim alabilecek

AZEZ - Kilis'in karşısında bulunan Azez'e bağlı Kefra kasabasında 12 derslikli okulun inşasına başlandı.

Savaşın başladığı günden bu yana Suriye' de sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirilen bombardımanlar sonucu evler, iş yerleri kullanılmaz hale gelirken hasar gören okullar nedeniyle binlerce çocuk eğitimden mahrum kaldı. Azez'e bağlı Kefra kasabasında eğitimden mahrum kalan çocuklar için 12 derslikli okulun inşasına başlandı. İHH Suriye Babusselam Sorumlusu Hasan Aksoy yaptığı açıklamada, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye'nin birçok yerinde çeşitli eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu kapsamda Azez bölgesinin Kefra kasabasında iki katlı 12 sınıflık okulumuzun inşasına başladık. Yüzde 40'ı tamamlanan okulumuzun bağışçıları Kuveyt'tendir. Açılacak okulumuz 600'den fazla öğrenciye eğitim verecektir. 15 binden fazla nüfusu olan Kefra köyünde okul sayısı yetersiz kalmaktadır. Bu vesileyle birçok çocuk bölgede açılacak okulun eğitiminden faydalanabilecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ