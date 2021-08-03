Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
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Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği

Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye'de personel ve gönüllüleriyle yaraları saran Kızılay, yangınlara müdahale etmek için Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine beslenme desteği vererek ihtiyaçları anlık olarak tespit ediyor.

Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye'de personel ve gönüllüleriyle yaraları saran Kızılay, yangınlara müdahale etmek için Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine beslenme desteği vererek ihtiyaçları anlık olarak tespit ediyor.

Kızılay, Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen yangın felaketine ilk günden bu yana müdahale çalışmalarını sürdürüyor. 7 gündür yangından etkilenen vatandaşlar, yangına müdahale eden ekipler ve bölge halkı için gıda kolisi ve sıcak yemek çıkaran Kızılaycılar, yangınları söndürmek için gecelerini gündüzlerine katan Azerbaycanlı yangın söndürme ekibini de yalnız bırakmıyor.

89 NOKTADA SICAK YEMEK DESTEĞİ

İlk etapta 100 kişilik ekip ile yangın bölgelerinde faaliyetlerine başlayan Azerbaycan, söndürme çalışmalarına devam ederken Kızılay ekipleri ve gönüllüleri de 23 mobil beslenme aracı ve 1 sahra mutfağıyla günlük 89 farklı dağıtım noktasında sıcak yemek ikramında bulunuyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası 53 itfaiye aracı ile 220 personelin daha kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandığı belirtilirken Kızılay da sahadaki çalışmalarına hız vermeye devam ediyor.


Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği
Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine Kızılay'dan beslenme desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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