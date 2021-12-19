AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLER, DEMRE'DEN MUTLU AYRILDI

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçe belediyesinin konuğu olarak ilçede bulunan İkinci Karabağ Savaşı'nda babaları şehit düşen Azerbaycanlı 12 öğrenci ile 6 öğretmen Demre'den mutlu ayrıldı.

İkinci Karabağ Savaşı'nda babaları şehit düşen ve devlet koruması altına alınan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de özel bir okulda öğrenim gören 12 öğrenci, öğrenim gördükleri okulun müdürü Mustafaye Könül, 5 öğretmen, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceyran Sattarova, Demre Belediyesi'nin davetlisi olarak ilçeye geldi. İlçede çeşitli etkinliklere katılan, kümtürlerini tanıtma fırsatı bulan öğrenciler, Demre İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Demre İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı, konuk öğrencilere karakolu gezdirdi, sorularını yanıtladı. Ardından ilçede şehir turu yapan öğrenciler, Myra Antik Kenti'ni ve Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni gezdi. İlçe sahillerinde yürüyüş yaptı.

Öğrencilerden Yusuf Azizli, Benim babam da arkadaşlarımın babaları da İkinci Karabağ Savaşı'nda şehit oldu. Kardeş ülke dediğimiz Türkiye'ye geldik. Buraya geldiğimiz için de çok mutluyuz dedi. Öğrenci Arzu Mustafeye, Biz şehit çocukları olarak gardaş ülke Türkiye'ye geldik. Burada bizi çok güzel karşıladılar. Burada Azerbaycan, Türkiye gardaşlığı var. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Buradan da mutlu olarak döneceğiz dedi.

Okul müdür yardımcısı Sevda Celilova ise Biz burada Azerbaycan ve Türkiye devletleri arasında ne kadar sıcak, ne kadar doğma bir münasebetin olduğuna şahit olduk. Gurur duyduk. Çok mutluyuz. Çocuklarımız burada en hoş duygular yaşadı. Sizin misafirperverliğiniz bizi çok mutlu etti dedi.

Demre'de 4 gün geçiren Azerbaycanlı öğrenciler, ilçeden mutlu ayrıldı.