Azerbaycanlı gençler cephe hattına gidiyor
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Azerbaycanlı gençler cephe hattına gidiyor

29.09.2020 16:10 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:13
Azerbaycanlı gençler cephe hattına gidiyor

Ermenistan'ın saldırılarının ardından seferberlik ilan edilen Azerbaycan'da ilk kafile cepheye gitmek için hareket etti.

Ermenistan'ın saldırılarının ardından seferberlik ilan edilen Azerbaycan'da ilk kafile cepheye gitmek için hareket etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzalamasının ardından ülkenin gençleri cepheye gitmek için harekete geçti. Başvurularını tamamlayarak toplu bir şekilde cepheye giden gençlerin büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü. O anlara ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.  Ülkenin dört bir yanından toplanan Azerbaycanlı gençler, işgal altındaki topraklarını geri alabilmek için canlarını feda etmeye hazır olduğu ifade edildi. Eyalet Seferberlik ve Askerlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, "35 yaşında birinci sınıf askeri subaylar, askerler, denizciler, çavuşla ve yüksek rütbeli 50 yaş ve üstü subayların askere alındığını bildiririz" denildi.


Azerbaycanlı gençler cephe hattına gidiyor
Azerbaycanlı gençler cephe hattına gidiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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