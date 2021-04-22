Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Dünya

Azerbaycan eski milletvekili ve yazar Hüseynbala Miralamov'un görüntülü konuşma esnasında asistanının kalçasına dokunduğu anlar gündeme bomba gibi düştü. Kameranın açık olduğunu fark eden kadın şaşırırken, Miralamov da hemen kamerayı kapattı.

Yaptığı bir yayın sonrası kamerayı kapatmayı unutan 75 yaşındaki Azerbaycan eski milletvekili Hüseynbala Miralamov, yaptığı hareket ile gündem oldu.

Kameranın açık olduğunu unutan Miralamov asistanının kalçasına dokunuyor. Bu durum karşısında tebessüm eden asistan, kameranın açık olduğunu fark edince şoke oluyor. Miralamov ise durumu fark edince hemen kamerayı kapatıyor.

Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı
Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu
Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu
Aracının önünü kesen öfkeli kalabalık 'Defol' diye bağırdı! Paşinyan canını zor kurtardı
Aracının önünü kesen öfkeli kalabalık "Defol" diye bağırdı! Paşinyan canını zor kurtardı
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
ALİ KİLİC: Miralay gozum gormuyor elimi prize atip fisi cekecektim yalanini atsa milleti inandirabilir koftehor...kadin alisik gibi
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Nikos Dendias Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Muslera Cenk Tosun Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Fatih Terim Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 23:00:49. #1.16#

title