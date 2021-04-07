Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatını izledi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatını izledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birliklerinin 6 Nisan'da başlayan ortak askeri tatbikatının devam ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un, Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatını izlediği belirtildi.

Tatbikatların bir sonraki aşamasını izlemek üzere alana gelen Bakan Hasanov'un, açılan sahra kontrol merkezini ziyaret ederek tatbikatların seyri hakkında bilgi aldığı aktarıldı. Hasanov'un Azerbaycan ve Türk askerlerinin katılımıyla muhabere birliklerinin ortak tatbikatlarının yürütülmesi ile ilgili talimatlarını verdiği ifade edildi.

HASANOV'DAN İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERE KONUŞLANDIRILAN BİRLİKLERE TALİMAT

Savunma Bakanı Hasanov'un Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Laçin, Kelbecer ve diğer işgalden kurtarılan bölgelerde konuşlandırılan birliklerin karargahları ile video konferans aracılığıyla temasa geçerek tatbikatların seyri ile ilgili gerekli talimatları verdiği belirtildi.

HASANOV, MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR İLE DE GÖRÜŞTÜ

Daha sonra Hasanov'un eğitim merkezinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile video konferans ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. İki mevkidaşın katılımcılara başarılar dilediği ifade edildi. Akar ve Hasanov arasından gerçekleştirilen görüşmede muhabere birliklerinin etkileşiminin iyileştirilmesinin, askerler arasında birleşik iletişim ve otomatik kontrol sistemlerinin düzenlenmesinin yanı sıra bu alandaki ortak çalışmaların sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor
Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor
Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor
Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Hulusi Akar Türker Ertürk Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Demet Özdemir Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 18:08:15. #1.14#
title