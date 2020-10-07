Azerbaycan vatandaşının Türk bayrağı hassasiyeti sosyal medyada viral oldu
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Azerbaycan vatandaşının Türk bayrağı hassasiyeti sosyal medyada viral oldu

07.10.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:55

Azerbaycan vatandaşının Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı Köyü'ne yakın bölgede arabasının üzerine çıkarak direkteki asılı Türk bayrağını düzelttiği görüntü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Azerbaycan'da Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı Köyü'ne yakın bölgede Azerbaycan vatandaşının direğe asılan ve katlanmış Türkiye bayrağını düzeltme anı sosyal medyadan büyük ilgi gördü.

Azerbaycan vatandaşının, arabasının üzerine çıkarak, Azerbaycan bayrağının yanında katlanan Türkiye bayrağını düzeltmek için gösterdiği titizlik anına sosyal medyadan beğeni yağdı.

Azerbaycan vatandaşının Türk bayrağı hassasiyeti sosyal medyada viral oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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