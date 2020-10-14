Ermenistan'ın sivil halkı vurmak için konuşlandırdığı füze sistemi etkisiz hale getirildi
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Ermenistan'ın sivil halkı vurmak için konuşlandırdığı füze sistemi etkisiz hale getirildi

14.10.2020 07:17 | Son Güncelleme: 14.10.2020 08:11

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde balistik füze sistemi konuşlandırdığı ve bu füze sisteminin Azerbaycan sivil halkını hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun füze sistemini etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Saldırıyı başlatan taraf olan ve daha sonra yapılan ateşkesi ihlal eden Ermenistan, her fırsatında sivil halka saldırmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde füze sistemi konuşlandırıldığı belirtildi ve bu füze sisteminin Azerbaycan sivil halkını hedef aldığı aktarıldı. Konuyla ilgili olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve Azerbaycan ordusunun meşru bir askeri hedef olarak füze sistemini etkisiz hale getirdi.

ATEŞLENMEYE HAZIR DURUMA GETİRİLMİŞ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Ermenistan füze sistemlerinin Gence, Mingaçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivil nüfusu ve altyapıyı hedefliyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'de işlediği savaş suçuna benzer başka bir olayın tekrarını önlemek ve bir füze saldırısını önlemek için önleyici tedbirler aldı. Sonuç olarak, ateşlemeye hazır duruma getirilen operasyonel-taktik füze sistemleri, meşru bir askeri hedef olarak tarafımızdan etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Ermenistan'ın sivil halkı vurmak için konuşlandırdığı füze sistemi etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (3)
AHMET: Eski görüntüler
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XXX: Acımayın acınacak hale gelirsiniz.
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HALİT D: bu iha videolarını izleyince cok gururlanıyorum gercekten artık biryerlere gelmişiz
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500
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