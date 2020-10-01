Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti
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Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti

01.10.2020 06:43 | Son Güncelleme: 01.10.2020 07:24
Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5'inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5'inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı. Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.  

Bakanlık, Ermenistan saldırısının başladığı 27 Eylül sabahından bugüne Ermenistan ordusunun askeri kayıplarının bilançosunu açıkladı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi, 5 cephane deposu ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha etti.  


Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti
Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti
Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti
Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti
Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti
Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti
Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti
Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti
Azerbaycan ordusu gece boyunca operasyonlarına devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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