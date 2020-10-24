Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, " Ermenistan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı Gubadlı yönünde Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı