Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
24.10.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.10.2020 15:32
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, " Ermenistan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı Gubadlı yönünde Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı