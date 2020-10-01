Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ'da öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı
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Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ'da öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı

01.10.2020 18:34 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:38
Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ'da öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı

Ermenistan'ın saldırılarının ardından karşı harekat başlatan Azerbaycan, çatışmalarda öldürülen Ermeni güçlerine ait görüntüleri paylaştı.

Ermenistan'ın saldırılarının ardından karşı harekat başlatan Azerbaycan, çatışmalarda öldürülen Ermeni güçlerine ait görüntüleri paylaştı.

Ermenistan, 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sınırlarına yönelik saldırılarını başlattı. Azerbaycan'ın söz konusu saldırılara karşı başlattığı harekatla, Dağlık Karabağ'da bulunan işgal altındaki toprakları geri almaya devam ediyor. Azeri medyası, çatışmalarda öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı.


Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ'da öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı
Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ'da öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı
Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ'da öldürülen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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